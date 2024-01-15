Незаконно продали госимущество: в Черкассах будут судить руководителей частных организаций

Руководители частных организаций в Черкассах нанесли ущерб государству на сумму более 220 тыс. грн.

В Черкассах в суд направлен обвинительный акт в отношении руководителей частных организаций, способствовавших завладению недвижимым государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, использовав поддельные официальные документы.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, один из мужчин, занимая должность руководителя областной общественной организации, являясь должностным лицом, во исполнение преступной договоренности с другим – директором частного предприятия, способствовал ему в незаконном завладении государственным имуществом, а именно административным зданием, расположенном в г. Черкассы путем подделки документов об его отчуждении.

«Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб государству в лице Фонда Государственного имущества Украины на сумму более 220 тыс. грн на момент отчуждения», - говорится в сообщении.

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