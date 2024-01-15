Теракт в Израиле: мужчина напал с ножом на людей, угнал автомобиль и протаранил остановку, есть жертва

Погибла 70-летняя женщина, также пострадали 18 человек.

В понедельник, 15 января, в Израиле неподалеку от Тель-Авива неизвестный устроил теракт. Сначала мужчина с ножом напал на пешеходов, а затем угнал автомобиль и протаранил группу людей. Об этом сообщают издания Sky News и The Times of Israel.

Как известно, сначала на улице Харошет в городе Раанана неизвестный с ножом напал на группу людей и угнал их авто. В результате этого пострадали три человека. Одна женщина была в крайне тяжелом состоянии.

Позже полиция получила сообщение о том, что на пересечении улиц Ахуза и Дерех Иерусалаим автомобиль сбил группу людей на автобусной остановке. Сообщалось минимум о 14 пострадавших. Среди пострадавших – мужчина 34 года и 16-летний парень в тяжелом состоянии.

Еще восемь человек получили травмы средней тяжести, еще трое получили легкие ранения.

Как рассказали в полиции, в общей сложности помощь была оказана 17 человек. Помощь оказывалась также четырём подросткам, на которых наехало авто.

Позже стало известно о гибели женщины, получившей ножевые ранения.

По данным полиции, подозреваемый сначала напал на троих человек, нанес им ножевые ранения и угнал авто. Пытаясь скрыться, он застрял, оставил первое авто и угнал еще одно. Мужчина продолжил движение по улице Ахуза и врезался в группу людей.

Полиции удалось задержать подозреваемого – им оказался палестинец из города Хеврон. В заявлении правоохранителей говорится, что задержанный угнал минимум три авто. Также был арестован родственник подозреваемого. Мужчину также подозревают в причастности к предполагаемому теракту.

По словам командира полиции Центрального округа Ави Биттона, задержаны и допрашиваются. Они находились в Израиле нелегально.

"Это был очень серьезный террористический акт", - сказал Биттон.

Правоохранители не исключают других подозреваемых и продолжают обыск близлежащей территории.

Уточненные данные:

Как сообщает государственная телерадиокомпания Kan, погибла 70-летняя женщина. Кроме нее, пострадали 18 человек: 4 находятся в тяжелом состоянии, 9 - в состоянии средней тяжести, 5 получили легкие ранения.

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