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Теракт в Ізраїлі: чоловік напав з ножем на людей, викрав автомобіль і протаранив зупинку, є жертва

16:15, 15 січня 2024
Загинула 70-річна жінка, також постраждали 18 осіб.
Теракт в Ізраїлі: чоловік напав з ножем на людей, викрав автомобіль і протаранив зупинку, є жертва
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У понеділок, 15 січня, в Ізраїлі неподалік Тель-Авіва невідомий влаштував теракт. Спочатку чоловік з ножем напав на пішоходів, а потім викрав автомобіль та протаранив групу людей. Про це повідомляють видання Sky News та The Times of Israel.

Як відомо, спочатку на вулиці Харошет в місті Раанана невідомий з ножем напав на групу людей та викрав їх авто. В результат цього постраждали троє людей. Одна жінка була у вкрай тяжкому стані.

Пізніше поліція отримала повідомлення про те, що на розі вулиць Ахуза та Дерех Єрушалаїм автомобіль збив групу людей на автобусній зупинці. Повідомлялось мінімум про 14 постраждалих. Серед постраждалих - чоловік 34 роки та 16-річний хлопець у важкому стані.

Ще вісім людей отримали травми середньої тяжкості, ще троє отримали легкі поранення.

Як розповіли у поліції, загалом допомогу було надано 17 особам. Допомога надавалась також чотирьом підліткам, на яких наїхало авто.

Пізніше стало відомо про загибель жінки, котра отримала ножові поранення.

За даними поліції, підозрюваний спочатку напав на трьох людей, завдав їм ножових поранень та викрав авто. Намагаючись втекти він застряг, залишив перше авто та викрав ще одне. Чоловік продовжив рух по вулиці Ахуза та врізався в групу людей.

Поліції вдалось затримати підозрюваного - ним виявився палестинець з міста Хеврон. У заяві правоохоронців сказано, що затриманий викрав мінімум три авто. Також було заарештовано родича підозрюваного. Чоловіка також підозрюють у причетності до ймовірного теракту.

За словами командира поліції Центрального округу Аві Біттона, затримані та допитуються. Вони перебували в Ізраїлі нелегально.

«Це був дуже серйозний терористичний акт», - сказав Біттон.

Правоохоронці не виключають інших підозрюваних і продовжують обшук прилеглої території.

Уточнені дані:

Як повідомляє державна телерадіокомпанія Kan, загинула 70-річна жінка. Крім неї постраждали 18 осіб: 4 перебувають у важкому стані, 9 — у стані середньої тяжкості, 5 отримали легкі поранення.

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