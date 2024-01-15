На Львівщині судили чоловіка за приниження й погрози колишньої дружини та тещі

Чоловік тривалий час зловживав алкоголем та вчиняв домашнє насильство над жінками.

На Львівщині суд призначив два роки ув'язнення для 40-річного мешканця Стрийського району, якого визнали винним у вчиненні домашнього насильства над колишньою дружиною та тещею. Він продовжував залякувати їх, навіть коли суд заборонив наближатися до потерпілих. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

З'ясовано, що обвинувачений мешкав у селі Сколівської територіальної громади разом із колишньою дружиною та її матір’ю.

Протягом тривалого часу чоловік, який раніше вже був судимий за домашнє насильство, систематично зловживав алкоголем та принижував й залякував жінок. Навіть після видання обмежувального припису на 6 місяців, який забороняв йому спілкуватися та наближатися до колишньої тещі, чоловік продовжував залякувати та ображати жінок. Незважаючи на це, він повернувся проживати до будинку потерпілої.

Вирок суду набуде законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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