На Львовщине судили мужчину за унижение и угрозы бывшей жены и тещи

Мужчина длительное время злоупотреблял алкоголем и совершал домашнее насилие над женщинами.

На Львовщине суд назначил два года заключения для 40-летнего жителя Стрыйского района, которого признали виновным в совершении домашнего насилия над бывшей женой и тещей. Он продолжал запугивать их, даже когда суд запретил приближаться к потерпевшим. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Выяснено, что обвиняемый жил в селе Сколевской территориальной общины вместе с бывшей женой и ее матерью.

В течение длительного времени мужчина, который ранее уже был судим за домашнее насилие, систематически злоупотреблял алкоголем и унижал и запугивал женщин. Даже после издания ограничительного предписания на 6 месяцев, которое запрещало ему общаться и приближаться к бывшей теще, мужчина продолжал запугивать и оскорблять женщин. Несмотря на это, он вернулся проживать в дом потерпевшей.

Приговор суда вступит в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

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