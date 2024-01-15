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  1. В Україні

У Києві штраф наздогнав водія, який рухався смугою громадського транспорту

23:20, 15 січня 2024
Інспектори винесли на керманича постанову за рух смугою громадського транспорту.
У Києві штраф наздогнав водія, який рухався смугою громадського транспорту
Скріншот з відео Патрульної поліції Києва
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У Києві інспектори під час патрулювання на вулиці Князів Острозьких виявили автомобіль Volkswagen, який здійснив рух смугою громадського транспорту.

Як розповіли у Патрульній поліції, правоохоронці одразу наздогнали й зупинили порушника.

Інспектори винесли на керманича постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Згідно з п. 17.1 ПДР на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі, крім таксі та велосипедистів.

Нагадаємо, що в Україні оновили тести для майбутніх водіїв: новий перелік питань та відповідей.

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