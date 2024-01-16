Польща готується до нової хвилі українських біженців

В МЗС Польщі закликали суспільство бути готовими до мільйонів українців.

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Польська влада готується до можливого приходу нової хвилі біженців з України, – повідомив міністр закордонних справ Польщі Анджей Шейн в інтерв'ю Rzeczpospolita.

«Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти», - сказав Шейна.

Він також додав, що польське суспільство повинно бути готовим до такого можливого сценарію.

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