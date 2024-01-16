Польша готовится к новой волне украинских беженцев

В МИД Польши призвали общество быть готовыми к миллионам украинцев.

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Польские власти готовятся к возможному приходу новой волны беженцев из Украины, - сообщил министр иностранных дел Польши Анджей Шейн в интервью Rzeczpospolita.

"Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к устранению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в частности преимущественно женщины и дети", - сказал Шейн.

Он также добавил, что польское общество должно быть готовым к такому возможному сценарию.

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