Війна «приборкала» українських олігархів та їхній вплив на країну, — ЗМІ

The New York Times пише, що війна та знищення промисловості призвели до того, що в Україні більше немає олігархів як таких.

Повномасштабна війна рф проти України «приборкала» українських олігархів та їхній вплив на країну. Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Як стверджують журналісти, війна та знищення промисловості призвели до того, що в Україні більше немає олігархів як таких. Вони втратили гроші, активи та вплив.

Зокрема, за перший рік війни загальний статок 20 найбагатших українців скоротився більш ніж на 20 мільярдів доларів.

Газета зазначає, що уряд використав свої повноваження під час війни, щоб зламати політичний вплив олігархів.

«Тепер українська влада планує використати свої повноваження військового часу, щоб спробувати повністю порвати з олігархами. Мета полягає в тому, щоб зменшити їхній вплив на економіку та політику, а також притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у корупційних діях, здійснюючи політику», — додають автори.

Водночас, як пише видання, дехто в Україні також побоюється, що на зміну олігархам прийде нова олігархічна система, яка виникне в результаті концентрації влади під час війни навколо уряду.

Але все ж, не зважаючи на побоювання, економіка країни починає з чистого аркуша, додають журналісти.

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