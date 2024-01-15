Кабмин выделил почти 2,5 млрд грн на строительство защитных сооружений из резервного фонда бюджета

Для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений Министерству обороны выделили 2,48 млрд грн.

На строительство защитных сооружений выделяют около 2,5 млрд грн. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 12 января 2024 г. №22-р «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета Министерству обороны для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений».

Так, Кабмин с целью укрепления обороноспособности государства выделил Министерству обороны 2,488 млрд грн (в том числе для Администрации Государственной специальной службы транспорта – 1,071 млрд грн), а именно:

для фортификационного оборудования оборонных рубежей – 1,362 млрд грн (в том числе для Администрации Государственной специальной службы транспорта – 880,5 млн. гривен);

для устройства полос невзрывных заграждений – 1,126 млрд грн (в том числе для Администрации Государственной специальной службы транспорта – 190,5 млн. гривен).

Министерству финансов осуществить указанные расходы на безвозвратной основе из средств резервного фонда государственного бюджета, сказано в распоряжении.

Министерству обороны поручено утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов перечень расходов, связанных с осуществлением мер, определенных распоряжением.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны, КГГА и Госагентству по восстановлению поручили обеспечить строительство фортификационных сооружений, а закупки товаров, работ и услуг для строительства таких фортификационных сооружений приравняли к закупкам вооружения, военной и специальной техники.

Автор: Наталья Мамченко

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