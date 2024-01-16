На Одесщине мужчины одели камуфлированные маскировочные халаты для «штурма» границы

Белые маскхалаты не помогли нарушителям пересечь границу.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Подольского отряда задержали двух мужчин при попытке незаконного пересечения государственной границы. Как рассказали в Госпогранслужбе, мужчины готовились к заграничному путешествию тщательно – приобрели через интернет-сеть камуфлированные маскировочные халаты.

«Штурм» украинско-молдавской границы не удался, мужчины заметили пограничники.

В отношении мужчин составили административные материалы по ст. 204(1) КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

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