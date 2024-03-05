Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оголошено початок відбору кандидатів на посаду судді КСУ за квотою Президента України

Офіс Президента повідомляє, що Конкурсна комісія буде приймати документи кандидатів на посаду судді КСУ до 31 березня.

За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

Рахувати податок на нерухомість тепер будуть за даними про об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які передаватимуться до Податкової служби в автоматичному порядку.

Як задекларувати знищене майно: роз’яснення НАЗК

Якщо будинок або автомобіль знищені, то інформація про майно все одно підлягає відображенню до моменту виключення відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або зняття транспортного засобу з обліку.

Кабмін вніс зміни до Порядку держреєстрації речових прав на нерухоме майно щодо перевірки набувача земельної ділянки

Уряд врегулював перевірку набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

  1. В Україні

У Запоріжжі викрили агента воєнної розвідки рф, який планував підірвати поштове відділення

16:17, 5 березня 2024
СБУ затримала російського агента, який виготовив вибухівку та планував підірвати поштове відділення у Запоріжжі.
У Запоріжжі викрили агента воєнної розвідки рф, який планував підірвати поштове відділення
Джерело фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російський агент виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням та приховав його у коробках з-під фруктів, які мав відправити до поштового відділення у Запоріжжі, повідомили в СБУ.

Планувалося, що після отримання «замовлення» він активує вибухівку за допомогою телефонного дзвінка, що могло призвести до серйозних жертв серед мирного населення.

Крім того, агенту було доручено зібрати інформацію про місця зосередження військової техніки та особового складу Збройних Сил України для передачі її російській розвідці. Йому обіцяли винагороду за виконання цих завдань.

У результаті багатоетапної спецоперації затримано агента воєнної розвідки рф та повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, за якими йому загрожує довічне ув'язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду