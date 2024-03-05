У Запоріжжі викрили агента воєнної розвідки рф, який планував підірвати поштове відділення

СБУ затримала російського агента, який виготовив вибухівку та планував підірвати поштове відділення у Запоріжжі.

Джерело фото: СБУ

Російський агент виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням та приховав його у коробках з-під фруктів, які мав відправити до поштового відділення у Запоріжжі, повідомили в СБУ.

Планувалося, що після отримання «замовлення» він активує вибухівку за допомогою телефонного дзвінка, що могло призвести до серйозних жертв серед мирного населення.

Крім того, агенту було доручено зібрати інформацію про місця зосередження військової техніки та особового складу Збройних Сил України для передачі її російській розвідці. Йому обіцяли винагороду за виконання цих завдань.

У результаті багатоетапної спецоперації затримано агента воєнної розвідки рф та повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, за якими йому загрожує довічне ув'язнення.

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