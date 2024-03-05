В Запорожье разоблачили агента военной разведки рф, который планировал взорвать почтовое отделение

СБУ задержала российского агента, который изготовил взрывчатку и планировал взорвать почтовое отделение в Запорожье.

Источник фото: СБУ

Российский агент изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением и скрыл его в коробках из-под фруктов, которые должен был отправить в почтовое отделение в Запорожье, сообщили в СБУ.

Планировалось, что после получения "заказа" он активирует взрывчатку с помощью телефонного звонка, что могло привести к серьезным жертвам среди мирного населения.

Кроме того, агенту было поручено собрать информацию о местах сосредоточения военной техники и личного состава Вооруженных Сил Украины для передачи ее российской разведке. Ему обещали вознаграждение за выполнение этих задач.

В результате многоэтапной спецоперации задержан агент военной разведки рф и сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, по которым ему грозит пожизненное заключение.

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