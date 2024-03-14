На Закарпатті чоловіки у військовій формі силою «запакували» цивільного, ТЦК проводить перевірку

В мережі шириться відео, на якому зафіксований інцидент між особами в військовій формі та цивільними.

Джерело фото: viche.ck.ua

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розслідує випадок, який стався у Мукачево, де люди у військовій формі використовували силу проти чоловіка. Про це повідомила пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП.

«Мережею інтернет шириться відео, на якому зафіксований інцидент між людьми в військовій формі і цивільним біля транспортних засобів. Повідомляємо, що за даним фактом проводиться перевірка й з’ясовуються дієві особи та обставини, за яких виник конфлікт», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Telegram-каналів, працівники ТЦК намагались силою заштовхнути чоловіка у мікроавтобус. Внаслідок спротиву потерпілого його кинули на землю та завдали кілька ударів.

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