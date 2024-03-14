Порошенко програв суд проти Корнієнка та прикордонників: відхилено вимоги щодо компенсації за обмеження виїзду за кордон

Суд відхилив позов Порошенка, в якому він вимагав відшкодування витрат на запланований переліт до США.

Джерело фото: eurosolidarity.org

Львівський окружний адміністративний суд відхилив позов експрезидента України Петра Порошенка проти першого заступника Верховної Ради України Олександра Корнієнка та 7 Карпатського загону Держприкордонслужби, які перешкодили його виїзду у відрядження до США і відмовили від компенсації витрат. Про це повідомила «Суспільному» представниця зі зв'язків з громадськістю Львівського окружного адміністративного суду Тетяна Романів.

Суд у справі № 380/29354/23 вирішив відхилити вимоги Порошенка, який вимагав визнати незаконними дії Корнієнка та прикордонників щодо обмеження його права на виїзд за кордон і вимагав відшкодування витрат на запланований переліт до Сполучених Штатів. У своєму рішенні суд пояснив, що докази представлені Порошенком не дозволяють визнати дії відповідачів незаконними.

Адвокат Порошенка представив суду докази витрат на заплановану поїздку, зокрема, рахунок за придбані авіаквитки та інші витрати на суму понад 1 мільйон 170 тисяч гривень. Однак, суд вважає, що ці докази не є достатніми для задоволення вимог позивача.

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