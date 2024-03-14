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Порошенко проиграл суд против Корниенко и пограничников: отклонены требования о компенсации за ограничение выезда за границу

19:56, 14 марта 2024
Суд отклонил иск Порошенко, в котором он требовал возмещения расходов на запланированный перелет в США.
Порошенко проиграл суд против Корниенко и пограничников: отклонены требования о компенсации за ограничение выезда за границу
Источник фото: eurosolidarity.org
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Львовский окружной административный суд отклонил иск экс-президента Украины Петра Порошенко против первого заместителя Верховной Рады Украины Александра Корниенко и 7 Карпатского отряда Госпогранслужбы, которые помешали его выезду в командировку в США и отказали от компенсации расходов. Об этом сообщила "Суспільному" представитель по связям с общественностью Львовского окружного административного суда Татьяна Романив.

Суд по делу № 380/29354/23решил отклонить требования Порошенко, который требовал признать незаконными действия Корниенко и пограничников по ограничению его права на выезд за границу и требовал возмещения расходов на запланированный перелет в Соединенные Штаты. В своем решении суд пояснил, что доказательства представленные Порошенко не позволяют признать действия ответчиков незаконными.

Адвокат Порошенко представил суду доказательства расходов на запланированную поездку, в частности, счет за приобретенные авиабилеты и другие расходы на сумму более 1 миллиона 170 тысяч гривен. Однако, суд считает, что эти доказательства не являются достаточными для удовлетворения требований истца.

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