На Закарпатье мужчины в военной форме силой "запаковали" гражданского, ТЦК проводит проверку

В сети распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент между лицами в военной форме и гражданскими.

Источник фото: viche.ck.ua

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки расследует случай, который произошел в Мукачево, где люди в военной форме использовали силу против мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП.

"Сетью интернет распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент между людьми в военной форме и гражданским возле транспортных средств. Сообщаем, что по данному факту проводится проверка и выясняются действующие лица и обстоятельства, при которых возник конфликт", - говорится в сообщении.

По информации Telegram-каналов, работники ТЦК пытались силой затолкнуть мужчину в микроавтобус. В результате сопротивления потерпевшего его бросили на землю и нанесли несколько ударов.алого кинули на землю й завдали йому кілька ударів.

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