На Закарпатье мужчины в военной форме силой "запаковали" гражданского, ТЦК проводит проверку

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как изменится отсрочка от мобилизации по уходу и что будет с бронированием военнообязанных – ответы во время прямого эфира на Право ТВ

14 марта в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции на Право ТВ по теме «Рассмотрение поправок законопроекта об усилении мобилизации. Как изменится право на отсрочку? Что будет с сиделками и держателями? Как приготовиться к новой модели бронирования?».

Большая Палата Верховного Суда вынесла решение по делу судьи против ВККС, установив, что не является вмешательством в дискреционные полномочия Комиссии

Судья обратилась с иском к ВККС, которая отказалась допустить ее к собеседованию в рамках квалифоценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Президент подписал изменения в законы о нотариате, ипотеке и государственной регистрации прав на недвижимость

В частности, в новой редакции изложены правила наложения нотариусом запрета отчуждения недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, будущих объектов недвижимости, права на которые подлежат государственной регистрации, доли в праве собственности на такое имущество.

Интероперабельность реестров и получение данных об имуществе декларантов из-за рубежа, — Артем Сытник назвал проблемы для проверки деклараций

Отсрочка подачи деклараций для определенных категорий лиц во время войны не лишает НАПК возможности осуществления мониторинга их образа жизни, с помощью которого мы можем оценивать их имущественное положение – Артем Сытник.

Президент подписал закон о жилищных сертификатах, которым минимальная зарплата членам Высшего совета правосудия-судьям повышается до 236 тысяч грн

Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия уже установили от 236 тысяч грн, но теперь ее дополнительно закрепили для судей-членов ВРП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.

  1. В Украине

На Закарпатье мужчины в военной форме силой "запаковали" гражданского, ТЦК проводит проверку

19:26, 14 марта 2024
В сети распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент между лицами в военной форме и гражданскими.
На Закарпатье мужчины в военной форме силой "запаковали" гражданского, ТЦК проводит проверку
Источник фото: viche.ck.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки расследует случай, который произошел в Мукачево, где люди в военной форме использовали силу против мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП.

"Сетью интернет распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент между людьми в военной форме и гражданским возле транспортных средств. Сообщаем, что по данному факту проводится проверка и выясняются действующие лица и обстоятельства, при которых возник конфликт", - говорится в сообщении.

По информации Telegram-каналов, работники ТЦК пытались силой затолкнуть мужчину в микроавтобус. В результате сопротивления потерпевшего его бросили на землю и нанесли несколько ударов.алого кинули на землю й завдали йому кілька ударів.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олена Коваленко
    Олена Коваленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси