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Кабмін виділив 5 млрд грн Держспецзв’язку на закупівлю дронів

5 мільярдів грн Уряд виділив Держспецзв’язку на придбання військового майна.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

  1. В Україні

На Київщині чоловік зберігав вдома гранати, гранатомети та понад 1200 набоїв

19:59, 18 березня 2024
Арсенал чоловік знайшов на колишніх тимчасово окупованих територіях Броварського району.
На Київщині чоловік зберігав вдома гранати, гранатомети та понад 1200 набоїв
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У 40-річного жителя села Требухів у Київській області виявили вдома небезпечний арсенал. Як розповіли у поліції області, викрили його працівники Броварського управління поліції під час оперативних заходів.

Правоохоронці вилучили у чоловіка вдома понад 1 200 патронів калібру 5,45 та 7,62 мм у ході проведення санкціонованого обшуку. Також серед вилучених речових доказів поліцейські зафіксували: 12 гранат різних видів, зокрема 7 детонаторів, одну димову шашку та два ручних гранатомети.

У поліції пишуть, що чоловік знайшов все на колишніх тимчасово окупованих територіях Броварського району.

Громадянина затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасово тримання до обрання запобіжного заходу.

За фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів, слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що нардепи пропонують скасувати кримінальну відповідальність за виробництво зброї та вибухових речовин в домашніх умовах.

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