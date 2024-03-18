На Київщині чоловік зберігав вдома гранати, гранатомети та понад 1200 набоїв

Арсенал чоловік знайшов на колишніх тимчасово окупованих територіях Броварського району.

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У 40-річного жителя села Требухів у Київській області виявили вдома небезпечний арсенал. Як розповіли у поліції області, викрили його працівники Броварського управління поліції під час оперативних заходів.

Правоохоронці вилучили у чоловіка вдома понад 1 200 патронів калібру 5,45 та 7,62 мм у ході проведення санкціонованого обшуку. Також серед вилучених речових доказів поліцейські зафіксували: 12 гранат різних видів, зокрема 7 детонаторів, одну димову шашку та два ручних гранатомети.

У поліції пишуть, що чоловік знайшов все на колишніх тимчасово окупованих територіях Броварського району.

Громадянина затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасово тримання до обрання запобіжного заходу.

За фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів, слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що нардепи пропонують скасувати кримінальну відповідальність за виробництво зброї та вибухових речовин в домашніх умовах.

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