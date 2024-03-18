На Киевщине мужчина хранил дома гранаты, гранатометы и более 1200 патронов

Арсенал мужчина обнаружил на бывших временно оккупированных территориях Броварского района.

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У 40-летнего жителя села Требухов в Киевской области обнаружили дома опасный арсенал. Как рассказали в полиции области, разоблачили его работники Броварского управления полиции во время оперативных мероприятий.

Правоохранители изъяли у мужчины дома более 1 200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм в ходе проведения санкционированного обыска. Также среди изъятых вещественных доказательств полицейские зафиксировали: 12 гранат различных видов, в том числе 7 детонаторов, одну дымовую шашку и два ручных гранатомета.

В полиции пишут, что мужчина нашел все на бывших временно оккупированных территориях Броварского района.

Гражданина задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временно содержания до избрания меры пресечения.

По факту незаконного приобретения и хранения боевых припасов следователи при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что нардепы предлагают отменить уголовную ответственность за производство оружия и взрывчатых веществ в домашних условиях.

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