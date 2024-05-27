У Києві збили косулю на дорозі – що відомо

Нажаль, від отриманих травм рогатий самець помер.

На Берестейському проспекті у Києві виявили самця косулі, якого збила автівка. Як пише «КИЇВ24», за словами киян, які працюють поруч, сталося це між 8 і 9 годинами ранку.

Рогатий самець забіг на дорогу, де і відбулося зіткнення з автівкою. Зараз на місце прибула патрульна поліція.

Місцеві припустили, що косуля могла втекти зі столичного зоопарку. Втім директор КиївZoo Кирило Трантін вже спростував це.

Водночас він зазначив, що зараз активний період міграції оленів, зокрема в межах Києво-Святошинського лісництва, звідки й могла прибігти тварина.

Тому водіїв закликають бути обережними на околицях Києва, де міська зона межує з лісом.

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