В Киеве сбили косулю на дороге – что известно

К сожалению, от полученных травм рогатый самец умер.

На Берестейском проспекте в Киеве обнаружили самца косули, которого сбил автомобиль. Как пишет «КИЕВ24», по словам работающих рядом киевлян произошло это между 8 и 9 часами утра.

Рогатый самец забежал на дорогу, где и произошло столкновение с автомобилем. Сейчас на место прибыла патрульная полиция.

Местные предположили, что косуля могла сбежать из столичного зоопарка. Впрочем, директор КиевZoo Кирилл Трантин уже опроверг это.

В то же время он отметил, что сейчас активный период миграции оленей, в частности в пределах Киево-Святошинского лесничества, откуда и могло прибежать животное.

Потому водителей призывают быть осторожными в окрестностях Киева, где городская зона граничит с лесом.

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