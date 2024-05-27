Практика судов
  1. В Украине

В Киеве сбили косулю на дороге – что известно

10:38, 27 мая 2024
К сожалению, от полученных травм рогатый самец умер.
В Киеве сбили косулю на дороге – что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Берестейском проспекте в Киеве обнаружили самца косули, которого сбил автомобиль. Как пишет «КИЕВ24», по словам работающих рядом киевлян произошло это между 8 и 9 часами утра.

Рогатый самец забежал на дорогу, где и произошло столкновение с автомобилем. Сейчас на место прибыла патрульная полиция.

Местные предположили, что косуля могла сбежать из столичного зоопарка. Впрочем, директор КиевZoo Кирилл Трантин уже опроверг это.

В то же время он отметил, что сейчас активный период миграции оленей, в частности в пределах Киево-Святошинского лесничества, откуда и могло прибежать животное.

Потому водителей призывают быть осторожными в окрестностях Киева, где городская зона граничит с лесом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Министр финансов Сергей Марченко объяснил, рассматривает ли Кабмин повышение налогов

Зарплаты военным нельзя платить за счет международной помощи, поэтому повышения налогов не избежать – ранее сообщалось, что военный сбор вырастет до 5%.

Какие документы для отсрочки должны предоставить комиссии при ТЦК соискатели образования

Комиссия при ТЦК изучает полученные заявление и подтверждающие документы от военнообязанного, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки и при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку.

Правительство дописало дополнительное условие для отсрочки в виде заключения ЛКК о постоянном уходе, чего нет в законе о мобилизации

Кабмин добавил к перечню документов для отсрочки заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода, которого нет в законе.

При перерегистрации авто и получении водительских прав будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица

Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому ГЦС МВД при обращении лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета авто будут проверять данные о лицах из разных реестров

Кто имеет право при проверке документов вручить повестку в ТЦК

Полицейские вручать повестки не могут, но могут оповещать по месту жительства, на работе, улице и задерживать, а представитель ТЦК должен предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду