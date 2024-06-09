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На Рівненщині громаді повернули протирадіаційне укриття, яке незаконно передали місцевій мешканці

07:54, 9 червня 2024
Протирадіаційне укриття на 700 осіб коштує понад 5 мільйонів гривень.
На Рівненщині громаді повернули протирадіаційне укриття, яке незаконно передали місцевій мешканці
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На Рівненщині громаді повернули протирадіаційне укриття на 700 осіб, яке коштує понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як стало відомо, у 2020 році сільська рада видала жительці села Рокитне свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) на приміщення картоплесховища. Його загальна площа – майже 680 кв м.

Проте три з чотирьох сховищ цього приміщення є протирадіаційним укриттям площею 648 кв м, яке здатне прихистити 700 осіб, а законодавством встановлено пряму заборону на відчуження таких об'єктів цивільного захисту.

Відтак прокуратура, представляючи інтереси держави, ініціювала в судовому порядку витребування протирадіаційного укриття у власність територіальної громади.

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