В Ровенской общине вернули противорадиационное укрытие, которое незаконно передали местной жительнице

Противорадиационное укрытие на 700 человек стоит более 5 миллионов гривен.

В Ровенской области общине вернули противорадиационное укрытие на 700 человек, которое стоит более 5 миллионов гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, в 2020 году сельский совет выдал жительнице села Ракитное свидетельство о праве собственности на имущественный пай члена коллективного сельскохозяйственного предприятия (имущественный сертификат) на помещение картофелехранилища. Его общая площадь – почти 680 кв.

Однако три из четырех хранилищ этого помещения являются противорадиационным укрытием площадью 648 кв м, способным приютить 700 человек, а законодательством установлен прямой запрет на отчуждение таких объектов гражданской защиты.

Следовательно, прокуратура, представляя интересы государства, инициировала в судебном порядке истребование противорадиационного укрытия в собственность территориальной общины.

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