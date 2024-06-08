россии не удалось реализовать Харьковскую операцию, — Зеленский

Харьковское направление усилено и будет еще усилено, – сказал Владимир Зеленский по итогам разговора с Главкомом ВСУ.

Президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении 9 июня рассказал о разговоре с Главком ВСУ Александром Сырским.

Он отметил, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию.

По словам Зеленского, "максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину".

Также он сообщил, что Харьковское направление было усилено и будет еще усилено.

Зеленский также заявил о работе над тем, чтобы обеспечить большее количество резервов украинской армии.

Кроме того, как сообщил Зеленский, он заслушал доклад Сырского и о донецком направлении, где, по его словам, сейчас тяжелее всего.

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