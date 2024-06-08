росії не вдалося реалізувати Харківську операцію, — Зеленський

Харківський напрямок посилено і буде ще посилено, - сказав Володимир Зеленський за підсумками розмови із Головкомом ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні 9 червня розповів про розмову із Головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Він зазначив, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію.

За словами Зеленського, "максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю і тероризують Харківщину".

Також він повідомив, що Харківський напрямок було посилено і буде ще посилено.

Зеленський також заявив про роботу над тим, щоб забезпечити більше резервів українській армії.

Крім того, як повідомив Зеленський, він заслухав доповідь Сирського і про донецький напрямок, де, за його словами, зараз найважче.

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