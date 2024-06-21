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МВС виділяє 513 патрулів для супроводження працівників ТЦК, – Ігор Клименко

16:25, 21 червня 2024
Це максимальна кількість, яку можуть сформувати у структурі поліції на даний момент, - міністр внутрішних справ Клименко.
МВС виділяє 513 патрулів для супроводження працівників ТЦК, – Ігор Клименко
Фото: МВС
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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що відомство віділило 513 патрулів поліції по всій країні для забезпечення процесу мобілізації. В той же час він зауважив, що патруль не обов'язково супроводжує працівників ТЦК, але лише "за їхньою власною ініціативою".  Про це Ігор Клименко розповів  в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, поліція супроводжує військовослужбовців ТЦК, коли в них є спільні завдання. Наприклад, коли працівник ТЦК хоче вручити повістку громадянину вдома. У цьому випадку працівник поліції має бути поруч, щоб уникнути порушень порядку як з одного, так і з іншого боку. 

"За їхнім бажанням і за змогою. Ми ж не можемо стільки патрулів організувати. В нас ще є реагування на злочини, на повідомлення по території держави. Тобто ми виділяємо кожного дня кількасот патрулів по території нашої держави для того, щоби працювати з працівниками ТЦК", — уточнив міністр.

Раніше «Судово-юридична газета» зазначала, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки.

Як випливає з нових актів, самостійно ТЦК не має повноважень затримувати та доставляти громадян до ТЦК. Такі повноваження – і лише у визначених Законом випадках – має поліція. І навпаки – поліція самостійно без представника ТЦК не може вручити повістку (раніше ми писали, хто має право вручати повістки).

Натомість, як зазначив заступник голови Комітету Верховної ради з питань прав людини Руслан Горбенко, наразі в Україні передбачено кілька підстав, коли співробітники ТЦК можуть застосувати силу, щоб затримати громадян.

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