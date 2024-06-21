МВД выделяет 513 патрулей для сопровождения работников ТЦК, – Игорь Клименко

Это максимальное количество, которое могут сформировать в структуре полиции на данный момент, – министр внутренних дел Клименко.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что ведомство выделило 513 патрулей полиции по всей стране для обеспечения процесса мобилизации. Вместе с тем он отметил, что патруль не обязательно сопровождает работников ТЦК, но только "по их собственной инициативе". Об этом Игорь Клименко рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, полиция сопровождает военнослужащих ТЦК, когда у них есть общие задачи. К примеру, когда работник ТЦК хочет вручить повестку гражданину дома. В этом случае работник полиции должен находиться рядом, чтобы избежать нарушений порядка как с одной, так и с другой стороны.

"По их желанию и по возможности. Мы же не можем столько патрулей организовать. У нас еще есть реагирование на преступления, на сообщения по территории государства. То есть мы выделяем каждый день несколько сот патрулей по территории нашего государства для того, чтобы работать с работниками ТЦК" , – уточнил министр.

Ранее «Судебно-юридическая газета» отмечала, что ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК - не может вручать повестки.

Как следует из новых актов, самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Такие полномочия – и только в определенных законом случаях – имеет полиция. И наоборот – полиция самостоятельно без представителя ТЦК не может вручить повестку (ранее мы писали, кто имеет право вручать повестки).

Как отметил заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам прав человека Руслан Горбенко, в Украине предусмотрено несколько оснований, когда сотрудники ТЦК могут применить силу, чтобы задержать граждан.

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