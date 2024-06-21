На Львовщине из горящего дома пожарные спасли 4 человека, из них 2 детей: 71-летний мужчина погиб

Пожар произошел на первом этаже двухэтажного дома.

Фото иллюстративное

В пятницу, 21 июня, в 04:56 утра, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре во Львовской области в городе Броды на улице Промышленной. Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщили в ГСЧС.

Прибыв на место происшествия, пожарные застали густой черный дым, который выходил из окон квартиры. На втором этаже находился мужчина, который не мог самостоятельно выбраться из дома из-за возгорания и вызвал на помощь.

С помощью выдвижной лестницы спасатели успешно спустили мужчину со второго этажа и спасли от пожара бабушку и двух детей, которые также находились в доме. Они были эвакуированы с помощью специальных аппаратов для защиты органов дыхания и зрения.

Во время тушения пожара в комнате, где он возник, пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Позже стало известно, что это владелец квартиры, мужчина 71 года рождения.

Ликвидация пожара была завершена в 05:33 с участием 7 пожарных и использованием 2 единиц спецтехники. Причины и обстоятельства пожара сейчас выясняются компетентными органами.

Служба спасения продолжает работать над установлением причин трагедии, которая произошла в Бродах, с целью предотвращения подобных случаев в будущем.

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