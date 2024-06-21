На Львівщині з палаючого будинку вогнеборці врятували 4 людей, з них 2 дітей: 71-річний чоловік загинув

Пожежа сталася на першому поверсі двоповерхового будинку.

Фото ілюстративне

У п’ятницю, 21 червня, о 04:56 ранку, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Львівській області у місті Броди на вулиці Промисловій. Пожежа спалахнула у квартирі на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного будинку. Про це повідомили в ДСНС.

Прибувши на місце події, вогнеборці застали густий чорний дим, що виходив з вікон квартири. На другому поверсі знаходився чоловік, який не міг самостійно вибратися з будинку через загоряння та викликав на допомогу.

За допомогою висувної драбини рятувальники успішно спустили чоловіка з другого поверху і врятували від пожежі бабусю та двох дітей, які також перебували у будинку. Вони були евакуйовані за допомогою спеціальних апаратів для захисту органів дихання та зору.

Під час гасіння пожежі у кімнаті, де вона виникла, вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка. Пізніше стало відомо, що це власник квартири, чоловік 71 року народження.

Ліквідація пожежі була завершена о 05:33 за участю 7 вогнеборців та використанням 2 одиниць спецтехніки. Причини та обставини пожежі наразі з'ясовуються компетентними органами.

Служба порятунку продовжує працювати над встановленням причин трагедії, яка сталася у Бродах, з метою запобігання подібним випадкам у майбутньому.

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