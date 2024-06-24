Україна наступного тижня отримає 2,5 мільярда євро від прибутків із заморожених російських активів, — Боррель

Перший транш сумою 2,5 млрд євро надійде вже наступного тижня, а другий буде здійснений дещо пізніше.

Фото: rbc.ua

У понеділок, 24 червня, міністри закордонних справ країн ЄС приймуть остаточне рішення щодо надання прибутків від заморожених російських активів для підтримки України. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

На засіданні також буде розглянуте питання щодо уникнення блокування такого рішення з боку однієї з країн-членів ЄС.

«Як ви знаєте, ми все ще маємо шість правових рішень (в рамках військової допомоги Україні через Європейський фонд миру – ред.), які не можуть бути імплементовані, тому що одна з країн-членів відмовляється від них. Ми маємо уникнути такої ситуації навколо (використання) надходжень від російських активів. Ми маємо таке рішення, і представимо його сьогодні… Перший транш цих грошей піде (буде сплачений – ред.) наступного тижня, у липні, другий буде здійснений дещо пізніше. Вони не мають бути зупинені. Вони мають бути використані, і ми маємо правові процедури, щоб уникнути блокування будь-якого роду», - зазначив Боррель.

Відповідаючи на запитання, він уточнив, що йдеться про перший транш в сумі у 2,5 мільярда євро

«Україна потребує більше допомоги, і вона потребує її зараз, до літа (до літніх канікул – ред.) Я думаю, що міністри підтримають пропозиції з метою збільшення цієї допомоги з використанням доходів від російських активів. Я не має цих грошей у власній кишені, але це рішення має бути прийнято негайно», - додав Боррель.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз знайшов юридичну лазівку, щоб уникнути вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих із заморожених російських активів.

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