У Кривому Розі зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: постраждали 22 людини

21 пасажир та водій маршрутки отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані.

Джерело фото: dp.dsns.gov.ua

В понеділок, 24 червня, у Кривому Розі, що у Дніпропетровській області, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали 22 людини. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини.

За інформацією ДСНС, вранці до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про аварію, яка сталася на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів у Металургійному районі міста Кривий Ріг. На місці події рятувальники встановили, що трапилася зіткнення вантажного автомобіля «DAF» та мікроавтобуса «ГАЗель».

У результаті аварії 21 пасажир та водій маршрутки отримали травми різного ступеня важкості і були направлені до лікарні для надання медичної допомоги. Рятувальники ДСНС здійснили комплекс заходів з мінімізації наслідків ДТП, включаючи запобігання виникненню пожежі.

До рятувальних робіт було залучено 6 рятувальників та 1 одиниця аварійно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

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