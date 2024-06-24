У Києві судитимуть охоронця будинку, який викрав весільні гроші господарів в сумі понад 230 тисяч гривень

Чоловік мав вільний доступ до помешкання, тому безперешкодно заходив до оселі господарів та упродовж 8 місяців викрадав зі схованки кошти господарів, які в подальшому витратив на власні потреби.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Києві судитимуть охоронця будинку, який викрав весільні гроші господарів. Про це повідомляє столична поліція.

Навесні до поліції звернулись мешканці приватного будинку у Подільському районі із повідомленням про те, що їх обікрали. Заявники розповіли правоохоронцям, що тривалий час були відсутні вдома, а коли повернулись - виявили зникнення близько 230 тисяч гривень, які були подаровані їм на весілля.

На місці події правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 43-річний охоронець будинку. Чоловік мав вільний доступ до помешкання, тому безперешкодно заходив до оселі господарів та упродовж восьми місяців викрадав зі схованки кошти господарів, які в подальшому витратив на власні потреби.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у серії злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.