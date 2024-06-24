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У Києві судитимуть охоронця будинку, який викрав весільні гроші господарів в сумі понад 230 тисяч гривень

12:24, 24 червня 2024
Чоловік мав вільний доступ до помешкання, тому безперешкодно заходив до оселі господарів та упродовж 8 місяців викрадав зі схованки кошти господарів, які в подальшому витратив на власні потреби.
У Києві судитимуть охоронця будинку, який викрав весільні гроші господарів в сумі понад 230 тисяч гривень
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Києві судитимуть охоронця будинку, який викрав весільні гроші господарів. Про це повідомляє столична поліція.

Навесні до поліції звернулись мешканці приватного будинку у Подільському районі із повідомленням про те, що їх обікрали. Заявники розповіли правоохоронцям, що тривалий час були відсутні вдома, а коли повернулись - виявили зникнення близько 230 тисяч гривень, які були подаровані їм на весілля.

На місці події правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 43-річний охоронець будинку. Чоловік мав вільний доступ до помешкання, тому безперешкодно заходив до оселі господарів та упродовж восьми місяців викрадав зі схованки кошти господарів, які в подальшому витратив на власні потреби.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у серії злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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