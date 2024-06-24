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У Києві на будівництві багатоповерхівки потрапили у пастку два лосі

11:30, 24 червня 2024
Рятувальники дочекалися ночі, щоб безпечно випустити тварин у ліс, проте згодом надійшов виклик про травмованого лося.
У Києві на будівництві багатоповерхівки потрапили у пастку два лосі
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Двоє лосів потрапили у складну ситуацію на будівельному майданчику у Києві, перестрибнувши паркан і опинившись на території майбутньої багатоповерхівки. За інформацією Wild Animals Rescue Center, анестезувати їх не вдалося, тому рятувальникам довелося чекати ночі, щоб безпечно випустити тварин у ліс.

Проте після нічного виїзду на порятунок двох лосів, поступив дзвінок від поліції, що на території господарства Святошинського району опинився травмований лось.

«Ми одразу виїхали на порятунок. Повідомили, що лось знаходиться на закритій території. Але по прибуттю ми не знайшли лося, лише його криваві сліди. Ми з поліцією обшукали район і не змогли його знайти. Судячи зі слів очевидців, які його бачили, він повернувся до лісу», – повідомили у Центрі порятунку тварин.

Згідно з рятувальниками, подальші заходи щодо лосів викликали суттєвий інтерес і допомогли усунути можливу небезпеку для цих диких тварин у міському середовищі.

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