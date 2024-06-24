ЄС заборонив перевантаження російського газу на території Євросоюзу - нові санкції

Тепер експорт російського газу не зможе йти транзитом через ЄС.

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Рада Європейського Союзу затвердила 14-й пакет санкцій проти росії у відповідь на російську агресію проти України. Про це йдеться на офіційному сайті Ради ЄС.

Він включає обмежувальні заходи щодо 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Пакет санкцій стосується сфери енергетики, фінансів та торгівлі. Нові обмеження мають ускладнити обхід раніше введених санкцій ЄС.

Серед іншого новий пакет передбачає таке:

ЄС заборонить послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу на території ЄС із метою перевалки в треті країни (перевезення із судна на судно, перевезення із судна на берег, а також операції з перевантаження). Це не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через ЄС. За виконанням і розробкою цього рішення стежитиме Єврокомісія. Вона може запропонувати пом’якшувальні заходи, якщо це буде необхідно. Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення проєктів, як-от Arctic LNG 2 і Murmansk LNG.

Компанії ЄС повинні гарантувати, що їхні дочірні компанії в третіх країнах не беруть участі в будь-якій діяльності, яка допоможе рф уникнути санкцій.

Оператори ЄС, які продають бойові товари третім країнам, повинні запровадити спеціальні механізми належної обачності, щоб допомогти протидіяти реекспорту бойових товарів, знайдених в Україні або критичних для розвитку російських військових систем. Крім того, оператори з ЄС, які передають промислове ноу-хау для виробництва бойових товарів комерційним партнерам із третіх країн, тепер повинні будуть включити договірні положення, щоб гарантувати, що такі технології не будуть використовуватися для товарів, призначених для рф.

Заборонено купувати, ввозити, переміщувати чи вивозити українські культурні цінності та інші товари археологічного, історичного, культурного, рідкісного наукового чи релігійного значення, якщо є обґрунтовані підстави підозрювати, що ці товари були незаконно вивезені з України.

Заборонене використання російської Системи передачі фінансових повідомлень європейським організаціям, які працюють за межами рф. Операторам ЄС буде заборонено здійснювати транзакції з переліком осіб, за допомогою СПФП за межами росії. Крім того, ЄС запроваджує заборону на операції із цільовими кредитними та фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, заснованими за межами ЄС, коли ці організації сприяють транзакціям, які підтримують оборонно-промислову базу рф.

Політичні партії та фонди, неурядові організації або постачальники медіапослуг у ЄС більше не зможуть приймати фінансування, що надходить від рф та її довірених осіб.

Вперше ЄС також ухвалив обмеження щодо конкретних суден, які беруть участь у війні рф проти України. Судна можуть потрапити під санкції за транспортування військового обладнання для рф, вкраденого українського зерна, перевалку зрідженого газу тощо. Також рішення націлене на танкери, які обходять обмеження ЄС і Price Cap Coalition, повністю ігноруючи міжнародні стандарти.

Розширена заборона на польоти в ЄС та заборона на транспортування вантажів автомобільним транспортом. Зокрема, посадка, зліт або політ над територією ЄС заборонена для будь-яких літаків, які використовують для нерегулярних польотів, і якщо російська фізична/юридична особа, організація чи орган може визначати місце або час його зльоту або посадки, для організації, наприклад, відпочинку або ділової зустрічі.

ЄС також увів подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють, зокрема, збільшенню російського промислового потенціалу (наприклад, хімікати, включно з марганцевими рудами та сполуками рідкоземельних металів, пластмасою, землерийним обладнанням, моніторами та електричним обладнанням), а також далі обмеження імпорту гелію з росії.

Оператори ЄС зможуть вимагати компенсацію за збитки, завдані російськими компаніями через впровадження санкцій та експропріацію.

Обмеження на приймання заявок на реєстрацію в ЄС певних прав інтелектуальної власності громадянами рф та компаніями з метою компенсації дій російського уряду та судів, які незаконно позбавляють власників прав інтелектуальної власності ЄС їхнього захисту в росії.

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