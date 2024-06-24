ЕС запретил перегрузку российского газа на территории Евросоюза – новые санкции

Теперь экспорт российского газа не сможет следовать транзитом через ЕС.

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Совет Европейского Союза утвердил 14-й пакет санкций против рф в ответ на российскую агрессию против Украины. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Он включает в себя ограничительные меры в отношении 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или создающие угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Пакет санкций относится к сфере энергетики, финансов и торговли. Новые ограничения должны усложнить обход ранее введенных санкций ЕС.

Среди прочего новый пакет предусматривает следующее:

ЕС запретит услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа на территории ЕС с целью перевалки в третьи страны (перевозка с судна на судно, перевозка с судна на берег, а также операции по перегрузке). Это не влияет на импорт, а только на реэкспорт в третьи страны через ЕС. За исполнением и разработкой этого решения будет следить Еврокомиссия. Она может предложить смягчающие меры, если это будет необходимо. Кроме того, ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов, таких как Arctic LNG 2 и Murmansk LNG.

Компании ЕС должны гарантировать, что их дочерние компании в третьих странах не участвуют в какой-либо деятельности, которая поможет рф избежать санкций.

Операторы ЕС, продающие боевые товары третьим странам, должны ввести специальные механизмы должной осмотрительности, чтобы помочь противодействовать реэкспорту боевых товаров, найденных в Украине или критических для развития российских военных систем. Кроме того, операторы из ЕС, передающие промышленное ноу-хау для производства боевых товаров коммерческим партнерам из третьих стран, теперь должны будут включить договорные положения, чтобы гарантировать, что такие технологии не будут использоваться для товаров, предназначенных для России.

Запрещено покупать, ввозить, перемещать или вывозить украинские культурные ценности и другие товары археологического, исторического, культурного, редкого научного или религиозного значения, если есть основания подозревать, что эти товары были незаконно вывезены из Украины.

Запрещено использование российской системы передачи финансовых сообщений европейским организациям, работающим за пределами рф. Операторам ЕС будет запрещено осуществлять транзакции с перечнем лиц с помощью СПФП за пределами рф. Кроме того, ЕС вводит запрет на операции с целевыми кредитными и финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, основанными за пределами ЕС, когда эти организации способствуют транзакциям, поддерживающим оборонно-промышленную базу рф.

Политические партии и фонды, неправительственные организации или поставщики медиауслуг в ЕС больше не смогут принимать финансирование, поступающее от рф и его доверенных лиц.

Впервые ЕС также принял ограничения по конкретным судам, участвующим в войне рф против Украины. Суда могут попасть под санкции за транспортировку военного оборудования для рф, украденного украинского зерна, перевалку сжиженного газа и т.д. Также решение нацелено на танкеры, обходящие ограничения ЕС и Price Cap Coalition, полностью игнорируя международные стандарты.

Расширен запрет на полеты в ЕС и запрет на транспортировку грузов автомобильным транспортом. В частности, посадка, взлет или полет над территорией ЕС запрещена для любых самолетов, которые используются для нерегулярных полетов, и если российское физическое/юридическое лицо, организация или орган может определять место или время его взлета или посадки, для организации, например, отдыха или деловой встречи.

ЕС также ввел дальнейшие ограничения на экспорт товаров, способствующих, в частности, увеличению российского промышленного потенциала (например, химикаты, включая марганцевые руды и соединения редкоземельных металлов, пластмассу, землеройное оборудование, мониторы и электрическое оборудование), а также дальнейшее ограничение импорта гелия из россии.

Операторы ЕС смогут потребовать компенсацию за ущерб, нанесенный российскими компаниями из-за внедрения санкций и экспроприации.

Ограничение на прием заявок на регистрацию в ЕС определенных прав интеллектуальной собственности гражданами рф и компаниями с целью компенсации действий российского правительства и судов, незаконно лишающих владельцев прав интеллектуальной собственности ЕС их защиты в рф.

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