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ЕС запретил перегрузку российского газа на территории Евросоюза – новые санкции

11:18, 24 июня 2024
Теперь экспорт российского газа не сможет следовать транзитом через ЕС.
ЕС запретил перегрузку российского газа на территории Евросоюза – новые санкции
Фото: gettyimages.com
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Совет Европейского Союза утвердил 14-й пакет санкций против рф в ответ на российскую агрессию против Украины. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Он включает в себя ограничительные меры в отношении 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или создающие угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Пакет санкций относится к сфере энергетики, финансов и торговли. Новые ограничения должны усложнить обход ранее введенных санкций ЕС.

Среди прочего новый пакет предусматривает следующее:

  • ЕС запретит услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа на территории ЕС с целью перевалки в третьи страны (перевозка с судна на судно, перевозка с судна на берег, а также операции по перегрузке). Это не влияет на импорт, а только на реэкспорт в третьи страны через ЕС. За исполнением и разработкой этого решения будет следить Еврокомиссия. Она может предложить смягчающие меры, если это будет необходимо. Кроме того, ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов, таких как Arctic LNG 2 и Murmansk LNG.
  • Компании ЕС должны гарантировать, что их дочерние компании в третьих странах не участвуют в какой-либо деятельности, которая поможет рф избежать санкций.
  • Операторы ЕС, продающие боевые товары третьим странам, должны ввести специальные механизмы должной осмотрительности, чтобы помочь противодействовать реэкспорту боевых товаров, найденных в Украине или критических для развития российских военных систем. Кроме того, операторы из ЕС, передающие промышленное ноу-хау для производства боевых товаров коммерческим партнерам из третьих стран, теперь должны будут включить договорные положения, чтобы гарантировать, что такие технологии не будут использоваться для товаров, предназначенных для России.
  • Запрещено покупать, ввозить, перемещать или вывозить украинские культурные ценности и другие товары археологического, исторического, культурного, редкого научного или религиозного значения, если есть основания подозревать, что эти товары были незаконно вывезены из Украины.
  • Запрещено использование российской системы передачи финансовых сообщений европейским организациям, работающим за пределами рф. Операторам ЕС будет запрещено осуществлять транзакции с перечнем лиц с помощью СПФП за пределами рф. Кроме того, ЕС вводит запрет на операции с целевыми кредитными и финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, основанными за пределами ЕС, когда эти организации способствуют транзакциям, поддерживающим оборонно-промышленную базу рф.
  • Политические партии и фонды, неправительственные организации или поставщики медиауслуг в ЕС больше не смогут принимать финансирование, поступающее от рф и его доверенных лиц.
  • Впервые ЕС также принял ограничения по конкретным судам, участвующим в войне рф против Украины. Суда могут попасть под санкции за транспортировку военного оборудования для рф, украденного украинского зерна, перевалку сжиженного газа и т.д. Также решение нацелено на танкеры, обходящие ограничения ЕС и Price Cap Coalition, полностью игнорируя международные стандарты.
  • Расширен запрет на полеты в ЕС и запрет на транспортировку грузов автомобильным транспортом. В частности, посадка, взлет или полет над территорией ЕС запрещена для любых самолетов, которые используются для нерегулярных полетов, и если российское физическое/юридическое лицо, организация или орган может определять место или время его взлета или посадки, для организации, например, отдыха или деловой встречи.
  • ЕС также ввел дальнейшие ограничения на экспорт товаров, способствующих, в частности, увеличению российского промышленного потенциала (например, химикаты, включая марганцевые руды и соединения редкоземельных металлов, пластмассу, землеройное оборудование, мониторы и электрическое оборудование), а также дальнейшее ограничение импорта гелия из россии.
  • Операторы ЕС смогут потребовать компенсацию за ущерб, нанесенный российскими компаниями из-за внедрения санкций и экспроприации.
  • Ограничение на прием заявок на регистрацию в ЕС определенных прав интеллектуальной собственности гражданами рф и компаниями с целью компенсации действий российского правительства и судов, незаконно лишающих владельцев прав интеллектуальной собственности ЕС их защиты в рф.

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