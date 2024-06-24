Как через суд восстановить право на воспитание ребенка: объяснение Минюста

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило процедуру восстановления родительских прав для граждан, которые были лишены этих прав. Согласно семейному законодательству, такая возможность существует при условии соответствующего изменения в поведении родителей и других обстоятельств, которые были основанием для лишения прав.
Поведение родителей, которое может угрожать полноценному развитию ребенка в обществе, может быть причиной для судебного лишения их родительских прав. Однако, в случае изменения обстоятельств и в положительном развитии ситуации граждане имеют возможность обратиться в суд с иском о восстановлении родительских прав.
При рассмотрении дела суд учитывает следующие ключевые аспекты:
В случае, если суд удовлетворяет иск, он выносит решение о восстановлении родительских прав и направляет его в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации рождения ребенка.
Стоит также отметить, что существуют обстоятельства, когда восстановление родительских прав невозможно:
В таких случаях повторное обращение в суд возможно лишь через год после вступления в силу соответствующего решения.
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