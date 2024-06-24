Как через суд восстановить право на воспитание ребенка: объяснение Минюста

Поведение отца или матери, которое угрожает полноценному развитию ребенка в обществе, может стать поводом для лишения их родительских прав.

Источник фото: khm.gov.ua

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило процедуру восстановления родительских прав для граждан, которые были лишены этих прав. Согласно семейному законодательству, такая возможность существует при условии соответствующего изменения в поведении родителей и других обстоятельств, которые были основанием для лишения прав.

Поведение родителей, которое может угрожать полноценному развитию ребенка в обществе, может быть причиной для судебного лишения их родительских прав. Однако, в случае изменения обстоятельств и в положительном развитии ситуации граждане имеют возможность обратиться в суд с иском о восстановлении родительских прав.

При рассмотрении дела суд учитывает следующие ключевые аспекты:

изменение поведения лица, которое лишили родительских прав;

обстоятельства, вызвавшие лишение этих прав;

мнение второго родителя или других лиц, которые имеют важное значение для ребенка.

В случае, если суд удовлетворяет иск, он выносит решение о восстановлении родительских прав и направляет его в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации рождения ребенка.

Стоит также отметить, что существуют обстоятельства, когда восстановление родительских прав невозможно:

если ребенок был усыновлен, и это усыновление не отменено или не признано недействительным судом;

если на время рассмотрения дела ребенок достиг совершеннолетия.

В таких случаях повторное обращение в суд возможно лишь через год после вступления в силу соответствующего решения.

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