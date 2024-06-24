Як через суд відновити право на виховання дитини: пояснення Мін’юсту

Поведінка батька чи матері, яка загрожує повноцінному розвитку дитини у суспільстві, може стати приводом для позбавлення їх батьківських прав.

Джерело фото: khm.gov.ua

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз'яснило процедуру відновлення батьківських прав для громадян, які були позбавлені цих прав. Згідно з сімейним законодавством, така можливість існує за умови відповідної зміни у поведінці батьків та інших обставин, що були підставою для позбавлення прав.

Поведінка батьків, яка може загрожувати повноцінному розвитку дитини в суспільстві, може бути причиною для судового позбавлення їх батьківських прав. Проте, у разі зміни обставин і у позитивному розвитку ситуації громадяни мають можливість звернутися до суду з позовом про поновлення батьківських прав.

Під час розгляду справи суд враховує наступні ключові аспекти:

зміна поведінки особи, яку позбавили батьківських прав;

обставини, що викликали позбавлення цих прав;

думку другого з батьків або інших осіб, які мають важливе значення для дитини.

У випадку, якщо суд задовольняє позов, він виносить рішення про поновлення батьківських прав і надсилає його до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

Варто також зазначити, що існують обставини, коли поновлення батьківських прав неможливе:

якщо дитина була усиновлена, і ця усиновлення не скасована або не визнана недійсною судом;

якщо на час розгляду справи дитина досягла повноліття.

У таких випадках повторне звернення до суду можливе лише через рік після набрання чинності відповідного рішення.

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