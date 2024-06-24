На Буковині чоловік у військовій формі зі зброєю погрожував місцевому жителю: у ТЦК відреагували

У Чернівецькому ТЦК відреагували на інцидент, зазначивши, що їхні військовослужбовці до цього не причетні.

У Чернівецькій області чоловік у військовій формі і в балаклаві погрожував місцевому жителю пістолетом, щоб той вийшов з автобуса. Відповідне відео шириться в мережі.

«У Чернівецькій області людина у військовій формі і в балаклаві погрожувала чоловікові пістолетом, щоб той вийшов з автобуса. Тим часом поліція стояла та не діяла. Чекаємо на офіційний коментар», - йдеться у підписі до відео.

У Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначили, що на відео немає їхніх військовослужбовців.

«У соціальних мережах розповсюджується відео, на якому видно чоловіка у військовій формі зі зброєю. Повідомляємо, що на даному відео немає військовослужбовців ТЦК та СП. Закликаємо перевіряти інформацію, критично ставитися до подібних публікацій та не поширювати неправдивий контент», - наголосили в ТЦК.

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