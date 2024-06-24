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На Буковине мужчина в военной форме с оружием угрожал местному жителю: в ТЦК отреагировали

17:30, 24 июня 2024
В Черновицком ТЦК отреагировали на инцидент, отметив, что их военнослужащие к этому не причастны.
На Буковине мужчина в военной форме с оружием угрожал местному жителю: в ТЦК отреагировали
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В Черновицкой области мужчина в военной форме и в балаклаве угрожал местному жителю пистолетом, чтобы тот вышел из автобуса. Подходящее видео распространяется в сети.

«В Черновицкой области человек в военной форме и в балаклаве угрожал мужчине пистолетом, чтобы тот вышел из автобуса. Тем временем полиция стояла и бездействовала. Ждем официальный комментарий», - говорится в подписи к видео.

В Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что на видео нет их военнослужащих.

«В социальных сетях распространяется видео, на котором виден мужчина в военной форме с оружием. Сообщаем, что на данном видео отсутствуют военнослужащие ТЦК и СП. Призываем проверять информацию, критически относиться к подобным публикациям и не распространять ложный контент», - подчеркнули в ТЦК.

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