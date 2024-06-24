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Израиль завершает боевые действия в Газе, готовится новое наступление, – Премьер-министр Нетаньяху

10:54, 24 июня 2024
Нетаньяху объявил о завершении боевых действий с ХАМАС и подготовке к противостоянию ливанской боевой группировке Хезболла.
Израиль завершает боевые действия в Газе, готовится новое наступление, – Премьер-министр Нетаньяху
Источник фото: Associated Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нынешняя фаза боевых действий против ХАМАС в секторе Газа сворачивается, создавая условия для того, чтобы Израиль направил больше войск к своей северной границе с целью противостоять ливанской боевой группировке Хезболла. Об этом пишет AP News.

По словам Нетаньяху, он не готов завершать войну и оставлять ХАМАС на месте, но Израиль открыт к частичной паузе в боевых действиях и соглашению по освобождению заложников. Он подчеркнул, что война не завершится, пока ХАМАС не будет уничтожен.

«Напряженная фаза войны вот-вот закончится в Рафасе. Я не готов прекратить войну и оставить ХАМАС на месте. Я готов пойти на частичную сделку, это не секрет, которая вернет нам часть людей. Но мы обязаны продолжить боевые действия после паузы, чтобы завершить нашу задачу по уничтожению ХАМАСа», - сказал Нетаньяху журналистам.

Он также выразил надежду на дипломатическое решение конфликта, но подчеркнул готовность Израиля решить проблему «другим способом», если это необходимо. «Мы можем воевать на нескольких фронтах, и мы готовы к этому», - сказал он.

Нетаньяху заявил, что войска Израиля собираются вернуться на север после завершения боевых действий в Рафасе, чтобы укрепить оборону. Он подчеркнул, что любое будущее соглашение с Хезболлой должно включать физическое удаление их от границы и возвращение эвакуированных израильтян в их дома.

Нетаньяху предупредил также о возможности воевать на нескольких фронтах и сказал, что любое соглашение с Хезболлой не будет простым «соглашением на бумаге», но требует механизмов принуждения и гарантий безопасности для Израиля.

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