Как происходит возобновление регистрации юрлица-«единщика»: разъяснение ГНС

В случае принятия ГНС или судом решения в пользу юрлица, которым отменено аннулирование регистрации плательщика ЕН, ГНС самостоятельно вносит изменения в Реестр по аннулированию даты исключения.

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, что согласно п. 299.10 НКУ регистрация плательщиком единого налога бессрочна и может быть аннулирована путем исключения из реестра плательщиков единого налога по решению контролирующего органа в случае, в частности:

представление налогоплательщиком заявления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, – в последний день календарного квартала, в котором подано такое заявление;

прекращение юридического лица (кроме преобразования) в соответствии с законом – в день получения соответствующим контролирующим органом от государственного регистратора уведомления о проведении государственной регистрации такого прекращения;

в случаях, определенных пп. 298.2.3 и пп. 298.8.6 НКУ;

если в налоговом (отчетном) году доля сельскохозяйственного товаропроизводства юридического лица плательщика единого налога четвертой группы составляет менее 75 процентов;

если плательщиком единого налога четвертой группы не представлена ​​налоговая отчетность, предусмотренная пп. 295.9.1 и пп. 298.8.1 НКУ;

приобретение налогоплательщиком статуса резидента Дія Сіті – в последний день календарного квартала, в котором налогоплательщик приобрел статус резидента Дія Сіті;

наличия в отношении плательщика налога решения о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), принятого в порядке, установленном Законом Украины от 14.08.2014 №1644-VIІ «О санкциях». В частности, по плательщикам третьей и четвертой групп – в последний день квартала, в котором принято такое решение.

Исключение из Реестра предусматривает переход юридического лица на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ.

Согласно п. 56.1 НКУ решения, принятые контролирующим органом, могут быть обжалованы в административном или судебном порядке.

Согласно п. 56.2 НКУ, в случае если налогоплательщик считает, что контролирующий орган неправильно определил сумму денежного обязательства или принял любое другое решение, противоречащее законодательству или выходящее за пределы полномочий контролирующего органа, установленных НКУ или другими законами Украины, такой плательщик имеет право обратиться с жалобой о пересмотре этого решения в контролирующий орган высшего уровня.

Следует отметить, что нормами НКУ не предусмотрена остановка действия решения контролирующего органа об аннулировании регистрации плательщика единого налога – юридического лица на период административного или судебного обжалования.

Подпунктом 56.17.2 НКУ определено, что процедура административного обжалования истекает днем ​​получения налогоплательщиком решения соответствующего контролирующего органа о полном удовлетворении жалобы.

В то же время согласно ч. 2 ст. 14 КАСУ судебные решения, вступившие в законную силу, обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными и должностными лицами, физическими и юридическими лицами и их объединениями на всей территории Украины.

Учитывая указанное, при принятии контролирующим органом или судом решения в пользу налогоплательщика – юридического лица, которым отменено аннулирование регистрации плательщика единого налога, контролирующий орган самостоятельно вносит изменения в Реестр, в частности аннулируется дата исключения юридического лица из Реестра. То есть такое лицо считается плательщиком единого налога, в том числе за период административного или судебного обжалования.

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