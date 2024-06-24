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Як відбувається поновлення реєстрації юрособи-«єдинника»: роз’яснення ДПС

20:15, 24 червня 2024
У разі прийняття ДПС або судом рішення на користь юрособи, яким скасовано анулювання реєстрації платника ЄП, ДПС самостійно вносить зміни до Реєстру щодо анулювання дати виключення.
Як відбувається поновлення реєстрації юрособи-«єдинника»: роз’яснення ДПС
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Державна податкова служба у Дніпропетровській області роз’яснила, що відповідно до п. 299.10 ПКУ реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі, зокрема:

  • подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
  • припинення юридичної особи (крім перетворення) відповідно до закону – в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
  • у випадках, визначених пп. 298.2.3 та пп. 298.8.6 ПКУ;
  • якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків;
  • якщо платником єдиного податку четвертої групи не подано податкову звітність, передбачену пп. 295.9.1  та пп. 298.8.1 ПКУ;
  • набуття платником податку статусу резидента Дія Сіті – в останній день календарного кварталу, в якому платник податку набув статус резидента Дія Сіті;
  • наявності щодо платника податку рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), прийнятого у порядку, встановленому Законом України від 14.08.2014 №1644-VIІ «Про санкції». Зокрема, щодо платників третьої і четвертої груп – в останній день кварталу, у якому прийнято таке рішення.

Виключення з Реєстру передбачає перехід юридичної особи на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.

Згідно з п. 56.1 ПКУ рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Відповідно до п. 56.2 ПКУ, у разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, такий платник має право звернутися зі скаргою про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня.

Слід зазначити, що нормами ПКУ не передбачено зупинення дії рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника єдиного податку – юридичної особи на період адміністративного або судового оскарження.

Підпунктом 56.17.2 ПКУ визначено, що процедура адміністративного оскарження закінчується днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги.

Водночас відповідно до ч. 2 ст. 14 КАСУ судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

Враховуючи зазначене, у разі прийняття контролюючим органом або судом рішення на користь платника податків – юридичної особи, яким скасовано анулювання реєстрації платника єдиного податку, контролюючий орган самостійно вносить зміни до Реєстру, зокрема анулюється дата виключення юридичної особи з Реєстру. Тобто така особа вважається платником єдиного податку, у тому числі за період адміністративного або судового оскарження.

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