Ізраїль завершує бойові дії у Газі, готується новий наступ, – Прем’єр-міністр Нетаньяху

Нетаньяху оголосив про завершення бойових дій з ХАМАС та підготовку до протистояння ліванському бойовому угрупованню Хезболла.

Джерело фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАС у секторі Газа згортається, створюючи умови для того, щоб Ізраїль направив більше військ до свого північного кордону з метою протистояти ліванському бойовому угрупованню Хезболла. Про це пише AP News.

За словами Нетаньяху, він не готовий завершувати війну і залишати ХАМАС на місці, але Ізраїль відкритий до часткової паузи в бойових діях та угоди щодо звільнення заручників. Він підкреслив, що війна не завершиться, поки ХАМАС не буде знищений.

«Напружена фаза війни ось-ось закінчиться в Рафасі. Я не готовий припинити війну і залишити ХАМАС на місці. Я готовий піти на часткову угоду, це не секрет, яка поверне нам частину людей. Але ми зобов'язані продовжити бойові дії після паузи, щоб завершити наше завдання зі знищення ХАМАСу», - сказав Нетаньяху журналістам.

Він також висловив надію на дипломатичне вирішення конфлікту, але підкреслив готовність Ізраїлю вирішити проблему «іншим способом», якщо це необхідно. «Ми можемо воювати на кількох фронтах, і ми готові до цього», — сказав він.

Нетаньяху заявив, що війська Ізраїлю збираються повернутися на північ після завершення бойових дій у Рафасі, щоб зміцнити оборону. Він наголосив, що будь-яка майбутня угода з Хезболлою має включати фізичне видалення їх від кордону та повернення евакуйованих ізраїльтян до їхніх домівок.

Нетаньяху попередив також про можливість воювати на кількох фронтах і сказав, що будь-яка угода з Хезболлою не буде простою «угодою на папері», але потребує механізмів примусу та гарантій безпеки для Ізраїлю.

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