В Киеве на строительстве многоэтажки попали в ловушку два лося

Спасатели дождались ночи, чтобы безопасно выпустить животных в лес, однако впоследствии поступил вызов о травмированном лосе.

Двое лосей попали в сложную ситуацию на строительной площадке в Киеве, перепрыгнув забор и оказавшись на территории будущей многоэтажки. По информации Wild Animals Rescue Center, анестезировать их не удалось, поэтому спасателям пришлось ждать ночи, чтобы безопасно выпустить животных в лес.

Однако после ночного выезда на спасение двух лосей, поступил звонок от полиции, что на территории хозяйства Святошинского района оказался травмированный лось.

«Мы сразу выехали на спасение. Сообщили, что лось находится на закрытой территории. Но по прибытию мы не нашли лося, только его кровавые следы. Мы с полицией обыскали район и не смогли его найти. Судя по словам очевидцев, которые его видели, он вернулся в лес», - сообщили в Центре спасения животных.

Согласно спасателям, дальнейшие меры по лосям вызвали существенный интерес и помогли устранить возможную опасность для этих диких животных в городской среде.

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