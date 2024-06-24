В Киеве будут судить охранника дома, похитившего свадебные деньги хозяев в сумме более 230 тысяч гривен

Мужчина имел свободный доступ к квартире, поэтому беспрепятственно заходил в дом хозяев и в течение 8 месяцев похищал из тайника средства хозяев, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Киеве будут судить охранника дома, похитившего свадебные деньги хозяев. Об этом сообщает столичная полиция.

Весной в полицию обратились жители частного дома в Подольском районе с уведомлением о том, что их обокрали. Заявители рассказали правоохранителям, что долгое время отсутствовали дома, а когда вернулись - обнаружили исчезновение около 230 тысяч гривен, подаренных им на свадьбу.

На месте происшествия правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 43-летний охранник дома. Мужчина имел свободный доступ к квартире, поэтому беспрепятственно заходил в дом хозяев и на протяжении восьми месяцев похищал из тайника средства хозяев, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в серии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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