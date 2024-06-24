В Кривом Роге столкнулись грузовик и микроавтобус: пострадали 22 человека

21 пассажир и водитель маршрутки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Источник фото: dp.dsns.gov.ua

В понедельник, 24 июня, в Кривом Роге, что в Днепропетровской области, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 22 человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровщины.

По информации ГСЧС, утром в Службу спасения «101» поступило сообщение об аварии, которая произошла на перекрестке улицы Никопольское шоссе и проспекта Металлургов в Металлургическом районе города Кривой Рог. На месте происшествия спасатели установили, что произошло столкновение грузового автомобиля «DAF» и микроавтобуса «ГАЗель».

В результате аварии 21 пассажир и водитель маршрутки получили травмы различной степени тяжести и были направлены в больницу для оказания медицинской помощи. Спасатели ГСЧС осуществили комплекс мероприятий по минимизации последствий ДТП, включая предотвращение возникновения пожара.

К спасательным работам было привлечено 6 спасателей и 1 единица аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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