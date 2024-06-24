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Украина на следующей неделе получит 2,5 миллиарда евро от доходов по замороженным российским активам, — Боррель

11:48, 24 июня 2024
Первый транш суммой 2,5 млрд евро поступит уже на следующей неделе, а второй будет осуществлен несколько позже.
Украина на следующей неделе получит 2,5 миллиарда евро от доходов по замороженным российским активам, — Боррель
Фото: rbc.ua
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В понедельник, 24 июня, министры иностранных дел стран ЕС примут окончательное решение о предоставлении доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

На заседании также будет рассмотрен вопрос об избежании блокирования такого решения со стороны одной из стран-членов ЕС.

«Как вы знаете, у нас все еще есть шесть правовых решений (в рамках военной помощи Украине через Европейский фонд мира – ред.), которые не могут быть имплементированы, потому что одна из стран-членов отказывается от них. Мы должны избежать такой ситуации вокруг (использования) поступлений от российских активов. У нас такое решение, и представим его сегодня… Первый транш этих денег пойдет (будет оплачен – ред.) на следующей неделе, в июле, второй будет осуществлен несколько позже. Они не должны быть остановлены. Они должны быть использованы, и у нас есть правовые процедуры, чтобы избежать блокирования любого рода», - отметил Боррель.

Отвечая на вопрос, он уточнил, что речь идет о первом транше в сумме 2,5 миллиарда евро.

 «Украина нуждается в большей помощи, и она нуждается в ней сейчас, к лету (до летних каникул – ред.) Я думаю, что министры поддержат предложения с целью увеличения этой помощи с использованием доходов от российских активов. У меня нет этих денег в собственном кармане, но это решение должно быть принято немедленно», - добавил Боррель.

Ранее сообщалось, что Евросоюз нашел юридическую лазейку во избежание вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибылей, полученных из замороженных российских активов.

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