За 700 доларів хотів потрапити за корон: на Львівщині чоловік намагався підкупити прикордонників

Гроші чоловік давав прикордонникам двома «траншами».

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомили, що затримали чоловіка, який пропонував 700 доларів хабаря прикордонникам. Інцидент стався у пункті пропуску «Шегині».

Чоловік 1994 року народження не зміг надати всіх необхідних документів для виїзду за кордон. Уродженець Києва вирішив підкупити прикордонників. Спочатку у паспортний документ відчайдуха поклав 500 доларів США, пізніше доклав ще 200.

«Державна прикордонна служба України має нульову толерантність до корупції. За фактами підкупу службових осіб – співробітники ВВВБ Держприкордонслужби поінформували представників Нацполіції», - заявили прикордонники.

Відповідальність за це правопорушення, передбачена ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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