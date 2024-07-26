Наказ Міносвіти, який унеможливив відстрочку аспірантам-контрактникам, залишиться в силі – Мін’юст

Мін’юст не збирається скасовувати наказ Міносвіти, за яким навчання в аспірантурі за контрактом більше не дає право на відстрочку від мобілізації.

Міністерство юстиції України за підписом заступника міністра Олександра Банчука повідомило, що скасовувати накази Міносвіти 909 і 910 від 24 червня, за якими, серед іншого, навчання в аспірантурі за контрактом більше не дає право на відстрочку, не буде.

У відповідь на повідомлення Державної регуляторної служби від 19 липня, яка вважала за потрібне провести перевірку цих наказів, Мінюст зазначає, що відсутні обставини, визначені ч. 1 ст. 25 Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба радила Мінюсту скасувати державну реєстрацію наказів щодо позбавлення аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізацію

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які, як підкреслив міністр освіти Оксен Лісовий, не дають право на відстрочку. Це, за словами МОН, зроблено для того, аби «навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації».

При цьому наказ МОН стосується також невійськовозобов'язаних жінок, хоча й містить цілу низку виключень.

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які не дають право на відстрочку.

Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.

Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо – детальніше у наказі МОН 910).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що передбачає наказ МОН від 24.06.2024 №910. При цьому нові жорсткі правила не торкнуться осіб, визначених частинами 1, 3, 5 та 6 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» за умови підтвердження відповідного права (вочевидь, йдеться про право на відстрочку) засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

Зокрема, ця заборона не торкнеться заброньованих за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому КМУ, і перебувають на спеціальному військовому обліку.

Автор: Наталя Мамченко

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