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Приказ Минобразования, исключивший возможность отсрочки аспирантам-контрактникам, останется в силе – Минюст

14:54, 26 июля 2024
Минюст не собирается отменять приказ Минобразования, согласно которому обучение в аспирантуре по контракту больше не дает право на отсрочку от мобилизации.
Приказ Минобразования, исключивший возможность отсрочки аспирантам-контрактникам, останется в силе – Минюст
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Министерство юстиции Украины за подписью замминистра Александра Банчука сообщило, что отменять приказы Минобразования 909 и 910 от 24 июня, по которым, среди прочего, обучение в аспирантуре по контракту больше не дает право на отсрочку, не будет.

В ответ на сообщение Государственной регуляторной службы от 19 июля, которая сочла нужным провести проверку этих приказов, Минюст отмечает, что отсутствуют обстоятельства, определенные ч. 1 ст. 25 Закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» для отмены решения о государственной регистрации этих приказов.

Напомним, Государственная регуляторная служба советовала Минюсту отменить государственную регистрацию приказов о лишении аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, которые, как подчеркнул министр образования Оксен Лисовой, не дают право на отсрочку. Это, по словам МОН, сделано для того, чтобы «обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации».

При этом приказ МОН касается также невоеннообязанных женщин, хотя и содержит целый ряд исключений.

Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, не дающих право на отсрочку.

Перевод из других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.

Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.п. – подробнее в приказе МОН 910).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что предусматривает приказ МОН от 24.06.2024 №910. При этом новые жесткие правила не коснутся лиц, определенных частями 1, 3, 5 и 6 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» при подтверждении соответствующего права (очевидно, речь идет о праве на отсрочку) средствами Портала Дия или путем электронного информационного взаимодействия между Реестром «Оберег» и Единой государственной электронной базой по вопросам образования.

В частности, этот запрет не коснется забронированных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в порядке, установленном КМУ, и находятся на специальном военном учете.

Автор: Наталя Мамченко 

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